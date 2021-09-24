Минздрав предлагает украинцам принять участие в испытании лекарств против коронавируса

Министерство здравоохранения предлагает украинцам присоединиться к клиническим исследованиям медицинских средств против коронавируса. Эти испытания позволят изучить эффективность препаратов для лечения пациентов.
Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.
Так, решение об использовании лекарств могут принять только после систематического изучения фармакологического действия препарата на человека.
Именно клинические испытания помогают подтверждать свойства лекарств, выявлять реакции на них и тому подобное. Они необходимы, чтобы подтвердить безопасность и эффективность препарата.
«Перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследования лекарств. Оно предусматривает химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие научные исследования, а также изучают их специфическую активность и безопасность», — отметили в Минздраве.
Так, ученые проводят четыре фазы клинических исследований, именно в Украине чаще всего проводят исследования III фазы, к которой привлекают тысячи пациентов.
Исследования в Украине проводят на должном профессиональном уровне, что неоднократно подтверждали инспекции Управления продовольствия и медикаментов США, а также Европейская Агентство лекарственных средств.
- В Украине за сутки зафиксировали 9 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели 2 415 пациентов, а 140 человек умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 2 060 человек.