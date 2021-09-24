Минздрав предлагает украинцам принять участие в испытании лекарств против коронавируса

Министерство здравоохранения предлагает украинцам присоединиться к клиническим исследованиям медицинских средств против коронавируса. Эти испытания позволят изучить эффективность препаратов для лечения пациентов.

Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

Так, решение об использовании лекарств могут принять только после систематического изучения фармакологического действия препарата на человека.

Именно клинические испытания помогают подтверждать свойства лекарств, выявлять реакции на них и тому подобное. Они необходимы, чтобы подтвердить безопасность и эффективность препарата.

«Перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследования лекарств. Оно предусматривает химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие научные исследования, а также изучают их специфическую активность и безопасность», — отметили в Минздраве.