У Львівській області понад 85% шкіл відправили на дистанційне навчання

У Львівській області понад 85% шкіл перевели на дистанційне навчання у зв’язку з початком дії карантинних обмежень «жовтої зони».
Про це йдеться в наказі Департаменту освіти та науки ЛОДА, яким створено комісію для вивчення якості дистанційного навчання.
Як зазначається, онлайн-навчання організували з 23 вересня, а з 27 вересня до 31 грудня триватиме моніторинг якості надання освіти.
- 13 вересня уряд вніс зміни до постанови про карантин в Україні. Зміни передбачають, що COVID-сертифікати будуть двох видів (так звані «жовтий» та «зелений») і міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. «Жовтий» сертифікат міститиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» — про повний курс вакцинації.
- З 23 вересня на всій території України встановили «жовтий» рівень епідемічної небезпеки, згідно з яким працювати можуть лише освітні заклади, де щеплені 80% працівників.
- Кабмін вирішив запровадити в Україні обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців та працівників освіти. Чіткий перелік професій виробництв та організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу, має затвердити МОЗ. Уже відомо, що до списку включать працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.