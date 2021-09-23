Во Львовской области более 85% школ отправили на дистанционное обучение

Во Львовской области более 85% школ перевели на дистанционное обучение в связи с началом действия карантина «желтой зоны».

Об этом говорится в приказе Департамента образования и науки ЛОГА, которым создана комиссия для изучения качества дистанционного обучения.

Как отмечается, онлайн-обучение организовали с 23 сентября, а с 27 сентября до 31 декабря продлится мониторинг качества предоставления образования.