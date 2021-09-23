Во Львовской области более 85% школ отправили на дистанционное обучение

Во Львовской области более 85% школ перевели на дистанционное обучение в связи с началом действия карантина «желтой зоны».
Об этом говорится в приказе Департамента образования и науки ЛОГА, которым создана комиссия для изучения качества дистанционного обучения.
Как отмечается, онлайн-обучение организовали с 23 сентября, а с 27 сентября до 31 декабря продлится мониторинг качества предоставления образования.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что COVID-сертификаты будут двух видов (так называемые «желтый» и «зеленый») и будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или о выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.
- С 23 сентября на всей территории Украины установили «желтый» уровень эпидемической опасности, согласно которому работать могут только образовательные учреждения, где привиты 80% работников.
- Кабмин решил ввести в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Четкий перечень профессий производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса, должен утвердить Минздрав. Уже известно, что в список включат работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.