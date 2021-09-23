Рада призначила нового очільника правоохоронного комітету замість Монастирського

Верховна Рада призначила нового голову правоохоронного комітету парламенту замість призначеного міністром внутрішніх справ Дениса Монастирського.
За це рішення проголосували 265 нардепів.
Новим головою комітету став нардеп від «Слуги народу» Сергій Іонушас. До цього він був заступником голови комітету.
Заступником Іонушаса став ще один нардеп від «Слуги народу» В’ячеслав Медяник.
- 16 липня Верховна Рада призначила Монастирського головою МВС.
- Виступаючи з трибуни Ради, він заявив, що зосередить свою увагу на боротьбі з «крадіями в законі» та розвитку патрульної поліції. Також він запевнив, що стежитиме за дотриманням прав людини, а на порушення буде жорстко реагувати. Окремо Монастирський заявив про напрям з безпеки на дорогах, але не згадував про резонансні напади на активістів і вбивство журналіста Павла Шеремета.