Рада призначила нового очільника правоохоронного комітету замість Монастирського

Верховна Рада призначила нового голову правоохоронного комітету парламенту замість призначеного міністром внутрішніх справ Дениса Монастирського.

За це рішення проголосували 265 нардепів.

Новим головою комітету став нардеп від «Слуги народу» Сергій Іонушас. До цього він був заступником голови комітету.

Заступником Іонушаса став ще один нардеп від «Слуги народу» В’ячеслав Медяник.