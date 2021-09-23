Рада назначила нового главу правоохранительного комитета вместо Монастырского

Верховная Рада назначила нового главу правоохранительного комитета парламента вместо назначенного министром внутренних дел Дениса Монастырского.
За это решение проголосовали 265 нардепов.
Новым главой комитета стал нардеп от «Слуги народа» Сергей Ионушас. До этого он был заместителем председателя комитета.
Заместителем Ионушаса стал еще один нардеп от «Слуги народа» Вячеслав Медяник.
- 16 июля Верховная Рада назначила Монастырского главой МВД.
- Выступая с трибуны Рады, он заявил, что сосредоточит свое внимание на борьбе с «ворами в законе» и развитии патрульной полиции. Также он заверил, что будет следить за соблюдением прав человека, а на нарушения будет жестко реагировать. Отдельно Монастырский заявил о направлении по безопасности на дорогах, но не упоминал о резонансных нападениях на активистов и убийстве журналиста Павла Шеремета.