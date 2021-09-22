Трамп подав до суду на New York Times та свою племінницю через розслідування трирічної давнини та вимагає $100 млн компенсації

Сорок пʼятий президент США Дональд Трамп подав судовий позов на американське видання New York Times та свою племінницю Мері Трамп через резонансний матеріал про його податкові махінації.

Про це повідомляє NBC News.

Так, Трамп вимагає виплатити йому 100 мільйонів доларів компенсації через розслідування трирічної давності про махінації з несплатою податків. Крім того, він стверджує, що New York Times та його племінниця змовилися, щоб роздобути його декларацію.

Бізнесмен зауважив, що саме Мері написала книгу «Занадто багато і ніколи не достатньо: як моя сімʼя створила найнебезпечнішу людину у світі». Там дівчина опублікувала податкові декларації свого дядька, які потім Трамп назвав «хрестовим походом проти нього» та способом отримати славу.

Представник NYT заявив NBC News, що газета планує оскаржити позов Трампа.

«Цей позов — спроба змусити замовкнути незалежну новинну компанію, і ми маємо намір рішуче захищатися», — повідомили представники видання.

Сама Мері назвала Трампа «лузером, чиї дії є ознакою відчаю».