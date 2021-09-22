Трамп подал в суд на New York Times и свою племянницу за расследования трехлетней давности и требует $100 млн компенсации

Сорок пятый президент США Дональд Трамп подал судебный иск на американское издание New York Times и свою племянницу Мэри Трамп из-за резонансного материала о его налоговых махинациях.

Об этом сообщает NBC News.

Так, Трамп требует выплатить ему 100 миллионов долларов компенсации за расследования трехлетней давности о махинациях с неуплатой налогов. Кроме того, он утверждает, что New York Times и его племянница сговорились, чтобы заполучить его декларацию.

Бизнесмен отметил, что именно Мэри написала книгу «Слишком много и никогда не хватит: как моя семья создала самого опасного человека в мире». Там девушка опубликовала налоговые декларации своего дяди, которые затем Трамп назвал «крестовым походом против него» и способом получить славу.

Представитель NYT заявил NBC News, что газета планирует обжаловать иск Трампа.

«Этот иск — попытка заставить замолчать независимую новостную компанию, и мы намерены решительно защищаться», — сообщили представители издания.

Сама Мэри назвала Трампа «лузером, чьи действия являются признаком отчаяния».