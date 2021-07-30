Минюст США требует от Минфина передать в Конгресс налоговые декларации Трампа

Министерство юстиции США объявило, что американский Минфин должен передать налоговые декларации экс-президента Дональда Трампа постоянному бюджетному комитету Палаты представителей.
Соответствующее решение приняло Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры, пишет The Hill.
Председатель бюджетного комитета начал требовать передачу личных и коммерческих деклараций Трампа еще в 2019 году. Он также вызвал на слушания тогдашнего министра финансов Стивена Мнучина и главу налоговой службы, чтобы декларации Трампа передали в Конгресс.
Но администрация отказалась выполнить запрос и прийти на слушания, из-за чего комитет инициировал иск.
- 2 июля в США прокуратура выдвинула обвинения против компании експрезидента Дональда Трампа The Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайссельберга. Их обвиняют в создании «масштабной и дерзкой» схемы налогового мошенничества. Сейчас следователи выясняют, манипулировала ли компания Трампа стоимостью своей недвижимости, чтобы уменьшить налоги и обеспечить выгодные условия займа во время президентства Трампа.
- За первые два года президентства Дональд Трамп заплатил менее двух тысяч долларов налогов на доход, а до того не платил их в течение 10 лет из-за значительных убытков, которые переживал его бизнес. В ответ на обвинения о неуплате налогов Трамп заверил, что уплатил в бюджет страны миллионы долларов.