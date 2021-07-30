Мінʼюст США вимагає від Мінфіну передати у Конгрес податкові декларації Трампа

Міністерство юстиції США оголосило, що американський Мінфін має передати податкові декларації експрезидента Дональда Трампа постійному бюджетному комітету Палати представників.

Відповідне рішення ухвалило Міністерство юстиції США, яке одночасно виконує функції Генеральної прокуратури, пише The Hill.

Голова бюджетного комітету почав вимагати передачу особистих та комерційних декларацій Трампа ще в 2019 році. Він також викликав на слухання тодішнього міністра фінансів Стівена Мнучіна й голову податкової служби, щоби декларації Трампа передали в Конгрес.

Натомість адміністрація відмовилась виконати запит та прийти на слухання, через що комітет ініціював позов.