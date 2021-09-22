У Харківській області 99% госпіталізованих дітей інфіковані штамом «Дельта»

У Харківській області серед усіх пацієнтів, які наразі перебувають у лікарнях, лише 4% пройшли вакцинацію від коронавірусу, завдяки чому в них хвороба проходить у легкій формі.
Про це на брифінгу заявив глава департаменту охорони здоровʼя ОДА Максим Хаустов, пише Укрінформ.
За його словами, у дитячій інфекційній лікарні лікуються 127 дітей, а сама медустанова заповнена на 43%.
«У 99% — штам «Дельта». Справді, у цього штаму така особливість, що багато хворих — діти», — підкреслив Хаустов і додав, що наочно бачить, як вакциновані пацієнти легше долають хворобу.
«Серед усіх хворих, які перебувають у лікарнях зараз, приблизно 4% вакциновані. Вони легше переносять захворювання. І, за словами лікарів, відрізняється перебіг хвороби. У невакцинованих — стрімке наростання побічних ускладнень», — резюмував глава ОДА.
Директор обласної клінічної лікарні Володимир Ярош, який теж був присутній на брифінгу, заявив, що в його закладі зараз є 153 пацієнти за наявності 240 ліжок. З цього числа 16 осіб пройшли вакцинацію, тільки в одного з них спостерігається ускладнення хвороби.
- З четверга, 23 вересня, на всій території України буде встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.
- 13 вересня уряд вніс зміни до постанови про карантин в Україні. Зміни передбачають, що COVID-сертифікати будуть двох видів («жовтий» та «зелений») і міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. «Жовтий» сертифікат міститиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» — про повний курс вакцинації.