В Харьковской области 99% госпитализированных детей инфицированы штаммом «Дельта»

В Харьковской области среди всех пациентов, которые сейчас находятся в больницах, только 4% прошли вакцинацию от коронавируса, благодаря чему у них болезнь проходит в легкой форме.

Об этом на брифинге заявил глава департамента здравоохранения ОГА Максим Хаустов, пишет Укринформ.

По его словам, в детской инфекционной больнице лечатся 127 детей, а медучреждение заполнено на 43%.

«У 99% — штамм «Дельта». Действительно, у этого штамма такая особенность, что многие больные — дети», — подчеркнул Хаустов и добавил, что наглядно видит, как вакцинированые пациенты легче преодолевают болезнь.

«Среди всех больных, находящихся в больницах сейчас, примерно 4% вакцинированы. Они легче переносят заболевания. И, по словам врачей, отличается течение болезни. У невакцинированных — стремительное нарастание побочных осложнений», — резюмировал глава ОГА.