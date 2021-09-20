Вибух автомобіля у Дніпрі: слідство розглядає дві версії

Слідство наразі розглядає дві можливі версії вибуху автомобіля у Дніпрі, під час якого загинули речниця місцевого управління ДСНС Дар’я Гречищева та парамедик Олексій Кавлак.

Про це повідомив заступник керівника обласної прокуратури Олександр Савенко, пише «Радіо Свобода».

Перша версія — це професійна діяльність загиблих, зокрема їхня активна громадська позиція. Гречищева та Кавлак були волонтерами та часто їздили до військових на Донбасі.

Друга версія — вибух пов’язаний із «неприязними стосунками» певних людей із загиблими. Про кого саме йдеться, Савенко не уточнив, пославшись на таємницю слідства.

Він підкреслив, що сила вибуху відповідала 1—2 кілограмам тротилу. Слідство наразі з’ясовує, де саме була вибухівка. Саму ж подію кваліфікували як теракт через те, що вибух відбувся у громадському місці, майже у центрі міста.