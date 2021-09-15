У Дніпрі вибухнув автомобіль з двома людьми в салоні

У місті Дніпро вранці 15 вересня на проспекті Богдана Хмельницького вибухнув Nissan Primera. На місці події загинуло дві людини, які перебували в салоні автомобіля.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Повідомлення про інцидент надійшло до поліції близько 9 ранку. На місці вибуху автомобіля вже дві години працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та експерти криміналістичної лабораторії.

Ким були ці люди, які загинули унаслідок аварії, наразі невідомо. Від машини практичного нічого не залишилося, тому на фото немає номерів, за якими можна ідентифікувати приналежність автівки.

Станом на 10:30 встановлено, що в автомобілі перебували чоловік та жінка. За фактом події відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Особи загиблих попередньо встановлені за документами, виявленими на місці події.