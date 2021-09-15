В Днепре взорвался автомобиль с двумя людьми в салоне

В городе Днепр утром 15 сентября на проспекте Богдана Хмельницкого взорвался Nissan Primera. На месте происшествия погибли два человека, которые находились в салоне машины.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Сообщение об инциденте поступило в полицию примерно в 9 утра. На месте взрыва автомобиля уже два часа работает следственно-оперативная группа, а также взрывотехники и эксперты криминалистической лаборатории.

Кем были эти люди, которые погибли в результате аварии, пока неизвестно. От машины практически ничего не осталось, поэтому на фото нет номеров, по которым можно идентифицировать принадлежность автомобиля.

По состоянию на 10:30 установлено, что в автомобиле находились мужчина и женщина. По факту происшествия открыто уголовное производство с, предварительной правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Личности погибших уже установлены по документам, обнаруженным на месте происшествия.