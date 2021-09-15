Під час вибуху автівки у Дніпрі загинули речниця обласного управління ДСНС та колишній сапер

У Дніпрі близько 9 години ранку під час вибуху автомобіля загинула начальниця відділу звʼязків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області капітан Дарʼя Гречіщева. За даними ЗМІ, разом з нею в автівці їхав колишній сапер АТО Олексій Кавлак.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Вона була одна з найкращих співробітників, а очолюваний нею відділ — одним із найпередовіших серед усіх регіональних пресслужб ДСНС», — зазначає пресслужба ДСНС України.

Як повідомляє речниця головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області Ганна Старчевська, на місці вибуху були знайдені документи Дарʼї Гречищевої.

Нагадаємо, автомобіль вибухнув 15 вересня уранці. Він був припаркований неподалік магазину та житлового будинку навпроти 16-ї міської лікарні. Водія автівки вибухом розірвало навпіл.

За фактом події відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).