Во время взрыва автомобиля в Днепре погибли спикер областного управления ГСЧС и бывший сапер

В Днепре около 9 утра при взрыве автомобиля погибла начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепропетровской области капитан Дарья Гречищева. По данным СМИ, вместе с ней в машине ехал бывший сапер АТО Алексей Кавлак.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Она была одна из лучших сотрудников, а возглавляемый ею отдел — одним из самых передовых среди всех региональных пресс-служб ГСЧС», — отмечает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как сообщает официальный представитель главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области Анна Старчевская, на месте взрыва были найдены документы Дарьи Гречищевой.

Напомним, автомобиль взорвался 15 сентября утром. Он был припаркован недалеко от магазина и жилого дома напротив 16-й городской больницы. Водителя машины взрывом разорвало пополам.

По факту происшествия открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).