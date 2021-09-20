У російському місті Перм в університеті почалася стрілянина, є постраждалі та загиблі

У Росії у місті Перм невідомий відкрив стрілянину на території Державного національного дослідницького університету. Інцидент стався у понеділок, 20 вересня. Внаслідок стрілянини загинули 8 людей, ще 19 постраждали.

Про це повідомляє Слідчий комітет Росії.

У навчальному закладі повідомили, що близько 11 години невідомий зайшов на територію кампусу з начебто травматичною зброєю і відкрив стрілянину на вулиці. Студентів та викладачів просили закритись в аудиторіях, за можливості покинути територію кампусу.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про вбивство. Попередньо стрілок — це 18-річний студент Тимур Бекмансуров, і зброя у нього начебто була вогнепальною. Слідчий комітет заявив, що стрілка поранено. Однак губернатор Пермського краю заявив про його ліквідацію — Baza підтверджує.