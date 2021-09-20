В российском городе Пермь в университете началась стрельба, есть пострадавшие и погибшие

В России в городе Пермь неизвестный открыл стрельбу на территории Государственного национального исследовательского университета. Инцидент произошел в понедельник, 20 сентября. В результате стрельбы погибли 8 человек, еще 19 пострадали.

Об этом сообщает Следственный комитет России.

В учебном заведении сообщали, что около 11:00 неизвестный зашел на территорию кампуса с якобы травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Студентов и преподавателей просили закрыться в аудиториях, по возможности покинуть территорию кампуса.

Уголовное производство открыли по статье об убийстве. Предварительно стрелок — это 18-летний студент Тимур Бекмансуров, и оружие у него якобы было огнестрельным. Следственный комитет заявил, что стрелок был ранен, но губернатор Пермского края заявил о его ликвидации — Baza подтверждает.