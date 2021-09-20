В российском городе Пермь в университете началась стрельба, есть пострадавшие и погибшие

В России в городе Пермь неизвестный открыл стрельбу на территории Государственного национального исследовательского университета. Инцидент произошел в понедельник, 20 сентября. В результате стрельбы погибли 8 человек, еще 19 пострадали.
Об этом сообщает Следственный комитет России.
В учебном заведении сообщали, что около 11:00 неизвестный зашел на территорию кампуса с якобы травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Студентов и преподавателей просили закрыться в аудиториях, по возможности покинуть территорию кампуса.
Уголовное производство открыли по статье об убийстве. Предварительно стрелок — это 18-летний студент Тимур Бекмансуров, и оружие у него якобы было огнестрельным. Следственный комитет заявил, что стрелок был ранен, но губернатор Пермского края заявил о его ликвидации — Baza подтверждает.
- 11 мая 2021 года в российском городе Казань 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев пришел в свою гимназию с ружьем и открыл стрельбу. Он подорвал самодельное устройство и застрелил 7 детей и двух учительниц. Полиция задержала его после штурма. До нападения Галявиев сфотографировал себя в маске с надписью «бог», а после задержания уверял, что он и есть бог. В момент нападения он был невменяемым.