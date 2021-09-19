Китайська версія TikTok встановила суворі обмеження для підлітків

Китайська версія TikTok — соцмережа Douyin — ввела жорсткі обмеження для підлітків, молодших за 14 років. Виконуючи рішення влади в КНР, підлітки зможуть користуватися Douyin всього 40 хвилин на день і тільки з 6:00 до 22:00.

Про це повідомляє Reuters.

Douyin ввела так званий «молодіжний режим». Власники соцмережі заявили, що це обмеження стало найсуворішим в історії платформи.