Китайська версія TikTok встановила суворі обмеження для підлітків

Китайська версія TikTok — соцмережа Douyin — ввела жорсткі обмеження для підлітків, молодших за 14 років. Виконуючи рішення влади в КНР, підлітки зможуть користуватися Douyin всього 40 хвилин на день і тільки з 6:00 до 22:00.
Про це повідомляє Reuters.
Douyin ввела так званий «молодіжний режим». Власники соцмережі заявили, що це обмеження стало найсуворішим в історії платформи.
Подібний режим зʼявився і в додатку WeChat, а в липні і серпні китайським дітям ввели обмеження на відеоігри, заборонивши грати ночами у додатках і встановивши фіксовані погодинні рамки.
Цього року китайські регулятори посилили контроль над інтернетом і ввели системи штрафів для компаній «за порушення основних соціалістичних цінностей». Влада таким чином нібито захищає неповнолітніх від «онлайн-загроз».
- У Китаї вже діє онлайн-цензура. Жителі країни не можуть користуватися Google і YouTube, а також деякими світовими соцмережами. Натомість в КНР діють локальні пошукові системи і соцмережі, найпопулярніша з яких Weibo.
- У березні видання Business Insider встановило, що TikTok, яким володіє китайська компанія ByteDance, може направляти дані користувачів з країн Європи в Китай і справді це робить.