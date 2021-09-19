Китайская версия TikTok установила суровые ограничения для подростков

Китайская версия TikTok — соцсеть Douyin — ввела жесткие ограничения для подростков младше 14 лет. Исполняя решение властей в КНР подростки смогут пользоваться Douyin всего 40 минут в день и только с 6:00 до 22:00.

Об этом сообщает Reuters.

Douyin ввела так называемый «молодежный режим». Владельцы соцсети заявили, что это ограничение стало самым строгим в истории платформы.