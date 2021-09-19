Нацполіція: Марш рівності у Києві відбувся без порушень, всі акції вже завершились

За безпеку під час акції відповідали поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та військові Національної гвардії.

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Зазначимо, що у цьогорічному Марші рівності взяли участь майже 7 тисяч людей з різних регіонів. Темою заходу було «Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки». Серед основних вимог — закріпити в українському законодавстві відповідальність за злочини на ґрунті ненависті. У парку Шевченка ж були близько 50 противників заходу, які пропонували «лікувати геїв».