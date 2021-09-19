Нацполіція: Марш рівності у Києві відбувся без порушень, всі акції вже завершились

У Києві Марш рівності — мирна хода на підтримку прав ЛГБТ-спільноти — відбувся без порушень, всі планові акції завершились, однак поліція продовжує забезпечувати безпеку на вулицях.
Про це Нацполіція повідомила у неділю, 19 вересня, коли відбувся Марш.
За безпеку під час акції відповідали поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та військові Національної гвардії.
Зазначимо, що у цьогорічному Марші рівності взяли участь майже 7 тисяч людей з різних регіонів. Темою заходу було «Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки». Серед основних вимог — закріпити в українському законодавстві відповідальність за злочини на ґрунті ненависті. У парку Шевченка ж були близько 50 противників заходу, які пропонували «лікувати геїв».
- У 2020 році через пандемію Марш рівності відбувся онлайн: у соцмережах КиївПрайду була серія онлайн-івентів про ЛГБТ+ і прайд-рух в Україні та світі.
- У квітні 2021 року Міністерство охорони здоровʼя України змінило критерії, які не дозволяють бути донором крові, прибравши звідти гомосексуальні стосунки.