Нацполиция: Марш равенства в Киеве прошел без нарушений, все акции уже завершились

В Киеве Марш равенства — мирное шествие в поддержку прав ЛГБТ-сообщества — прошел без нарушений, все плановые акции завершились, однако полиция продолжает обеспечивать безопасность на улицах.

Об этом Нацполиция сообщила в воскресенье, 19 сентября, когда состоялся Марш.

За безопасность во время акции отвечали полиция диалога, кинологи и взрывотехники, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и военные Национальной гвардии.