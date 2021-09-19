В Киеве начался Марш равенства — мирное шествие в поддержку прав ЛГБТ-сообщества

В Киеве в воскресенье, 19 сентября, начался Марш равенства. Его тема — «Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности». Главной темой нынешнего Марша равенства стала безопасность и требование ввести в действие законы о преступлениях на почве нетерпимости к ЛГБТ + и другим группам. В частности, требуют имплементации законопроекта № 5488: он дает определение нетерпимости и предлагает установить уголовную ответственность за «публичные призывы к насилию на почве нетерпимости».

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Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран Стас Козлюк / Бабель На мероприятии присутствуют не только киевляне, но и жители других областей. Организаторы сообщили, что на Марше в 30 колоннах около 5 тысяч человек. По данным корреспондента «Бабеля», в парке Шевченко собрались около 50 противников мероприятия. «Мы пришли для того, чтобы провести контракцию, показать обществу, что та идеология антиобщественная, губительна, которая навязывается сейчас Украине, опасна по многим причинам», — рассказал «Суспільному» глава объединения «Христианский фронт» Игорь Плохой.