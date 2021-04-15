В Украине отменили запрет для ЛГБТ-людей быть донорами крови

Министерство здравоохранения изменило критерии, которые не позволяют быть донором крови, убрав оттуда гомосексуальные отношения.

Об этом пишет издание Zmina со ссылкой эксперта правозащитного ЛГБТ-центра «Наш мир» Андрея Кравчука.

Он пояснил, что такие отношения раньше приравнивали к формам рискованного поведения. По словам Кравчука, теперь словосочетание «гомосексуальные отношения» отсутствует в перечне критериев для запрета донорства. Вместо этого фигурирует формулировка «лица с рискованным сексуальным поведением, которое может привести к заболеванию серьезными инфекционными болезнями, передающихся через кровь».

Текста приказа еще нет на официальном сайте Минздрава, однако он доступен на сайте «Лига. Закон».

Издание обращает внимание, что правозащитники неоднократно отмечали дискриминационный характер запрета для ЛГБТ-людей быть донорами крови. Устранение этой проблемы предусматривал план действий в области прав человека на период до 2020 года.

Перед сдачей крови потенциальный донор заполняет анкету, где его спрашивают, в частности, о формах рискованного поведения. Проверить, является ли человек гомосексуальным, невозможно, но он все равно отвечал бы за предоставление ложной информации.