В Україні скасували заборону для ЛГБТ-людей бути донорами крові

Міністерство охорони здоровʼя змінило критерії, які не дозволяють бути донором крові, прибравши звідти гомосексуальні стосунки.

Про це пише видання Zmina з посиланням експерта правозахисного ЛГБТ-центру «Наш світ» Андрія Кравчука.

Він пояснив, що такі стосунки раніше прирівнювали до форм ризикованої поведінки. За словами Кравчука, тепер словосполучення «гомосексуальні стосунки» відсутнє в переліку критеріїв для відсторонення від донорства. Натомість фігурує формулювання «особи з ризикованою сексуальною поведінкою, яка може призвести до захворювання серйозними інфекційними хворобами, що можуть передаватися через кров».

Тексту наказу ще немає на офіційному сайті МОЗ, однак він доступний на сайті «Ліга. Закон».

Видання звертає увагу, що правозахисники неодноразово наголошували на дискримінаційному характері заборони для ЛГБТ-людей бути донорами крові. Усунення цієї проблеми передбачав план дій у сфері прав людини на період до 2020 року.

Перед здаванням крові потенційний донор заповнює анкету, де його запитують, зокрема, про форми ризикованої поведінки. Перевірити, чи є людина гомосексуальною, неможливо, але вона все одно відповідала б за надання неправдивої інформації.