У Києві розпочався Марш рівності — мирна хода на підтримку прав ЛГБТ-спільноти

У Києві в неділю, 19 вересня, розпочався Марш рівності. Цього року його тема — «Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки». Головною темою цьогорічного Маршу рівності стала безпека та вимога ввести в дію закони щодо злочинів на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ+ та інших груп. Зокрема, вимагають імплементації законопроєкту № 5488: він дає визначення нетерпимості та пропонує встановити кримінальну відповідальність за «публічні заклики до насильства на ґрунті нетерпимості».

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Стас Козлюк / Бабель На заході присутні не тільки кияни, але й мешканці інших областей. Організатори повідомили, що на Марші у 30 колонах близько 5 тисяч людей. За даними кореспондента «Бабеля», у парку Шевченка зібралися близько 50 противників заходу. «Ми прийшли для того, щоб здійснити контроверсійну акцію, показати суспільству, що та ідеологія антисуспільна, згубна, яка нав’язується зараз Україні, дуже небезпечна з багатьох причин», — розповів «Суспільному» голова об’єднання «Християнський фронт» Ігор Плохой.