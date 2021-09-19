В Україні за суботу виявили майже 4 тисячі нових хворих на ковід

В Україні за добу суботи, 18 вересня, виявили 3 983 нові випадки коронавірусу, шпиталізували 1 767 людей.

Про це вранці 19 вересня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових хворих виявили у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях. Також за минулу добу від коронавірусу померли 46 людей, одужали 546.

Загалом з початку пандемії та станом на 19 вересня в Україні виявили 2 348 381 випадок коронавірусу. Одужали від нього 2 230 852 людини, померли 54 875 хворих.