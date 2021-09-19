В Украине за субботу выявили почти 4 тысячи новых больных ковидом

В Украине за сутки субботы, 18 сентября, выявили 3 983 новых случая коронавируса, госпитализировали 1 767 человек.
Об этом утром 19 сентября сообщило Министерство здравоохранения.
Больше всего новых больных выявили в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях. Также за минувшие сутки от коронавируса умерли 46 человек, выздоровели 546.
Всего с начала пандемии и по состоянию на 19 сентября в Украине выявили 2 348 381 случай коронавируса. Выздоровели от него 2 230 852 человека, умерли 54 875 пациентов.
Что касается вакцинации, 18 сентября сделали 58 605 прививок. Всего с начала кампании в Украине полностью вакцинированы 5 137 923 человека.
- В Украине растет количество больных коронавирусом. Так, например, в сентябре впервые с мая зафиксировали более 6 тысяч новых больных за сутки.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что появятся COVID-сертификаты двух видов (так называемые «желтый» или «зеленый»), они будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.