Лукашенко назвав Білосток і Вільнюс білоруськими територіями. Польща готується до тривалої суперечки за кордон

Після того як Олександр Лукашенко назвав польський Білосток і литовський Вільнюс білоруськими територіями, Польща та Литва заявили, що очікують від Білорусі подальших спроб дестабілізації.

Також країни готуються до довготривалої суперечки зі своїм сусідом через кордони, повідомляє «Польське радіо» .

Відтак премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький переконаний, що Білорусь намагається викликати міграційну кризу, що супроводжується фейковими новинами, різними видами пропаганди та кібератаками.

«Це акти агресії, які нас ще більше обʼєднують. Кожне гнівне бурмотіння з боку Кремля чи Мінська має викликати консолідацію з нашого боку», — сказав він.

За його словами, Росія усвідомлює, що «чим більше Польща та Литва співпрацюють, тим складніше їм нав’язати свою волю».

«Ми очікуємо подальших спроб дестабілізації — на жаль, ми вважаємо, що через сприйняття політичної та геополітичної ситуації навколо нас, на нашому польсько-білоруському, литовсько-білоруському кордоні загрози можуть зрости», — додав Моравецький та зазначив, що Литва та Польща готуються «до сценарію довготривалої суперечки щодо кордонів з Білоруссю».