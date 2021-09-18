Лукашенко назвал Белосток и Вильнюс беларусскими территориями. Польша готовится к длительному спору за границу

После того как Александр Лукашенко назвал польский Белосток и литовский Вильнюс беларусскими территориями, Польша и Литва заявили, что ожидают от Беларуси дальнейших попыток дестабилизации.
Также страны готовятся к длительному спору со своим соседом из-за границ, сообщает «Польское радио».
Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий убежден, что Беларусь пытается вызвать миграционный кризис, что сопровождается фейковыми новостями, различными видами пропаганды и кибератаками.
«Это акты агрессии, которые нас еще больше объединяют. Каждое гневное бормотание со стороны Кремля или Минска должно вызвать консолидацию с нашей стороны», — сказал он.
По его словам, Россия осознает, что «чем больше Польша и Литва сотрудничают, тем сложнее им навязать свою волю».
«Мы ожидаем дальнейших попыток дестабилизации — к сожалению, мы считаем, что из-за восприятия политической и геополитической ситуации вокруг нас, на нашей польско-беларусской, литовско-беларусской границе угрозы могут возрасти», — добавил Моравецкий и отметил, что Литва и Польша готовятся «к сценарию длительного спора вокруг границ с Беларусью».
- Литва — один из основных критиков режима Александра Лукашенко. Страна дала убежище сотням беларусов, которые бежали от политических преследований за участие в акциях против сфальсифицированных выборов президента в августе 2020 года. Официальный Минск не раз обвинял руководство Литвы и Польши «в финансировании переворота».
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает Беларусь (вероятно, чтобы отомстить за санкции). В Литве объясняют, что в Минск из Стамбула и Багдада четыре раза в неделю летают рейсы, а уже на границе при содействии пограничников нелегалов группами направляют в Литву.
- В ответ на такой поток мигрантов Литва начала их разворачивать обратно в Минск, а также строить стену на границе с Беларусью. В начале августа беларусская сторона сообщила об убийстве иракского мигранта, однако Литва назвала это провокацией Минска.