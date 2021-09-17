Hyundai почала використовувати робота Boston Dynamics для охорони свого заводу. Поки в рамках експерименту

Компанії Hyundai і Boston Dynamics, яка з червня цього року належить першій, показали відео з чотириногим роботом Spot, який став повноцінним охоронцем автомобільного заводу Kia в Південній Кореї в рамках експерименту.

На відео показаний модернізований патрульний Factory Safety Service Robot, який здатний визначати людей, вимірювати температуру в приміщенні та розпізнавати небезпечні ситуації.

По суті Service Robot на базі Spot отримав доопрацьований штучний інтелект з автономною навігацією і віддаленим керуванням. На спині розміщений тепловізор, камера, а також низка датчиків для відстеження навколишньої ситуації. Service Robot створений для віддаленого спостереження за промисловими зонами заводу, особливо за важкодоступними ділянками (сліпі зони).

За допомогою робота-охоронця Hyundai і Boston Dynamics хочуть оцінити ефективність і потенційні можливості Service Robot для широкого застосування цих роботів на підприємствах.