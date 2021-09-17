Hyundai начала использовать робота Boston Dynamics для охраны своего завода. Пока в рамках эксперимента

Компании Hyundai и Boston Dynamics, которая с июня этого года принадлежит первой, показали видео с четвероногим роботом Spot, который стал полноценным охранником автомобильного завода Kia в Южной Корее в рамках эксперимента.
На видео показан модернизированный патрульный Factory Safety Service Robot, который способен определять людей, измерять температуру в помещении и распознавать опасные ситуации.
По сути Service Robot на базе Spot получил доработанный искусственный интеллект с автономной навигацией и удаленным управлением. На спине разместился тепловизор, камера, а также ряд датчиков для отслеживания окружающей обстановки. Service Robot создан для удаленного наблюдения за промышленными зонами завода, в особенности за труднодоступными участками (слепые зоны).
С помощью робота-охранника Hyundai и Boston Dynamics хотят оценить эффективность и потенциальные возможности Service Robot для широкого применения этих роботов на предприятиях.
- Hyundai завершила покупку акций Boston Dynamics 21 июня. Компания получила 80% акций, остальные 20% остались у SoftBank.
- В марте Boston Dynamics представила своего нового робота-кладовщика.
- В апреле этого года подразделения французской армии провели тактические учения с использованием роботов Boston Dynamics. Spot помог избежать потерь, но значительно замедлил продвижение отрядов в городской местности и создал другие трудности.