Hyundai начала использовать робота Boston Dynamics для охраны своего завода. Пока в рамках эксперимента

Компании Hyundai и Boston Dynamics, которая с июня этого года принадлежит первой, показали видео с четвероногим роботом Spot, который стал полноценным охранником автомобильного завода Kia в Южной Корее в рамках эксперимента.

На видео показан модернизированный патрульный Factory Safety Service Robot, который способен определять людей, измерять температуру в помещении и распознавать опасные ситуации.

По сути Service Robot на базе Spot получил доработанный искусственный интеллект с автономной навигацией и удаленным управлением. На спине разместился тепловизор, камера, а также ряд датчиков для отслеживания окружающей обстановки. Service Robot создан для удаленного наблюдения за промышленными зонами завода, в особенности за труднодоступными участками (слепые зоны).

С помощью робота-охранника Hyundai и Boston Dynamics хотят оценить эффективность и потенциальные возможности Service Robot для широкого применения этих роботов на предприятиях.