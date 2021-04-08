Французская армия на учениях тестировала робота-пса. Spot замедлил операцию, но «спас» солдат

Подразделения французской армии провели тактические учения с использованием роботов, среди которых был робот-собака Spot производства Boston Dynamics.

Об этом сообщает военная школа Сен-Сир, на базе которой проходили учения.

Кроме Spot, военные использовали турель OPTIO-X20 на гусеничном ходу, робота-разведчика ULTRO и робота поддержки Barakuda со щитом. Подразделения отработали несколько сценариев без роботов, а потом вместе с ними.

Как пишет The Verge, в сценарии входили уличные бои, ночные перестрелки и захват местности. Spot и ULTRO использовались исключительно для разведки, тогда как OPTIO-X20 оказывал огневую поддержку, а Barakuda защищала группы солдат.

По итогам учений выяснилось, что Spot значительно замедлил продвижение отрядов в городской местности и создал трудности. Солдаты пожаловались на заряд батареи — Spot быстро разрядился, и бойцам пришлось тащить на себе 31 кг. Из позитивного — Spot помог избежать потерь. Один из бойцов рассказал, что в тренировочном бою без роботов он был убит, но со Spot выжил, поскольку робота отправили на разведку.

Представитель Boston Dynamics в комментарии The Verge заявил, что в компании не знали о покупке Spot французскими войсками. Он подчеркнул, что робот не предназначен для военных целей, а покупатели их продукции подписывают пользовательское соглашение, которое запрещает использовать роботов во вред людям. По его словам, Spot армии продал региональный дистрибьютор.