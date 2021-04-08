Французька армія на навчаннях тестувала робота-cобаку. Spot уповільнив операцію, але «врятував» солдатів

Підрозділи французької армії провели тактичні навчання з використанням роботів, серед яких був робот-собака Spot виробництва Boston Dynamics.

Про це повідомляє військова школа Сен-Сір, на базі якої проходили навчання.

Крім Spot, військові використовували турель OPTIO-X20 на гусеничному ходу, робота-розвідника ULTRO і робота підтримки Barakuda зі щитом. Підрозділи відпрацювали кілька сценаріїв без роботів, а потім разом з ними.

Як пише The Verge, у сценарії входили вуличні бої, нічні перестрілки та захоплення місцевості. Spot і ULTRO використовувалися виключно для розвідки, тоді як OPTIO-X20 надавав вогневу підтримку, а Barakuda захищала групи солдатів.

За підсумками навчань зʼясувалося, що Spot значно уповільнив просування загонів у міській місцевості та створив труднощі. Солдати поскаржилися на заряд батареї — Spot швидко розрядився, і бійцям довелося тягти на собі 31 кг. З позитивного — Spot допоміг уникнути втрат. Один з бійців розповів, що у тренувальному бою без роботів він був убитий, але зі Spot вижив, оскільки робота відправили на розвідку.

Представник Boston Dynamics у коментарі The Verge заявив, що в компанії не знали про покупку Spot французькими військами. Він підкреслив, що робот не призначений для військових цілей, а покупці їхньої продукції підписують угоду користувача, що забороняє використовувати роботів на шкоду людям. За його словами, Spot армії продав регіональний дистрибʼютор.