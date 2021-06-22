Hyundai купила производителя роботов Boston Dynamics

Группа Hyundai Motor Group завершила процесс приобретения контрольного пакета акций американской компании Boston Dynamics. Разработчика мобильных роботов оценили в $1,1 миллиарда. Другие финансовые подробности не разглашаются. Об этом говорится на сайте Boston Dynamics. Отныне Hyundai владеет 80% долей в Boston Dynamics, а японская компания SoftBank через одно из своих аффилированных лиц сохраняет за собой остальные 20%.

Группа ожидает, что это поможет ускорить разработку робототехники с более широкими возможностями, включая создание передовых средств мобильности, устройств для манипуляций и оптических приборов. Boston Dynamics в свою очередь сможет расширить продуктовую линейку, увеличить глобальные продажи и повысить качество обслуживания.