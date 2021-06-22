Hyundai купила виробника роботів Boston Dynamics

Група Hyundai Motor Group завершила процес придбання контрольного пакету акцій американської компанії Boston Dynamics. Розробника мобільних роботів оцінили в $1,1 мільярда. Інші фінансові подробиці не розголошуються. Про це йдеться на сайті Boston Dynamics. Відтепер Hyundai володіє 80% часткою в Boston Dynamics, а японська компанія SoftBank через одну зі своїх афілійованих осіб зберігає за собою решту 20%.

Група очікує, що це допоможе прискорити розробку робототехніки з більш широкими можливостями, включно зі створенням передових засобів мобільності, пристроїв для маніпуляцій і оптичних приладів. Водночас Boston Dynamics зможе розширити продуктову лінійку, збільшити глобальні продажі та підвищити якість обслуговування.