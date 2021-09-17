З жовтня SkyUp запускає новий рейс з Києва в ОАЕ

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines почне виконувати рейси з Києва в емірат Рас-ель-Хайма (ОАЕ). Перший політ запланований на 23 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Спершу лайнер літатиме у цьому напряму раз на тиждень, у суботу, а з 22 грудня 2021 року двічі на тиждень — у середу та суботу. Вартість квитків стартує від трьох тисяч гривень.

Рас-ель-Хайма-емірат розташований на півночі ОАЕ і виходить до узбережжя Перської затоки.