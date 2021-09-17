С октября SkyUp запускает новый рейс из Киева в ОАЭ

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines начнет выполнять рейсы из Киева в эмират Рас-эль-Хайма (ОАЭ). Первый полет запланирован на 23 октября.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сначала лайнер будет летать в этом направлении раз в неделю — в субботу, а с 22 декабря 2021 года дважды в неделю — в среду и субботу. Стоимость билетов стартует от трех тысяч гривен.

Рас-эль-Хайма-эмират расположен на севере ОАЭ и выходит к побережью Персидского залива.