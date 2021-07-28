SkyUp конце августа запустит рейсы из Киева в Париж и Ниццу

Украинская авиакомпания SkyUp с конца августа запустит рейсы из Киева в Париж и Ниццу.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рейсы Киев — Париж будут осуществляться в аэропорт города Бове, расположенный в 80 км от столицы Франции. С 20 августа самолеты по этому маршруту будут летать три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Цены на билеты стартуют от 2,5 тысячи гривен.

Рейсы Киев — Ницца — Киев будут летать дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям, начиная с 19 августа. Стоимость билетов стартует от 3,2 тысячи гривен.