Украинский лоукостер SkyUp закрыл продажу билетов на 15 маршрутов в Европу

Авиакомпания SkyUp Airlines удалила из системы бронирования сразу 15 маршрутов из Киева и Львова в Европу. Все эти направления компания планировала запустить в летнем расписании.

Об этом сообщает Аvianews.

Покупка билетов недоступна на рейсы из международного аэропорта «Борисполь» в немецкие Берлин, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен и Штутгарт, а также на рейсы в Копенгаген, Стокгольм и Остраву.

Из Львова нет рейсов в Аликанте, Лодзь, Бергамо, Париж и Прагу.

SkyUp не пояснили причину решения. Аvianews отмечает, что закрытие продаж билетов обычно происходит, когда авиаперевозчик отказывается от полетов и отменяет рейсы. В данном случае это может быть связано с низким спросом на маршруты в Европу из-за того, что страны ЕС до сих пор не назвали дату открытия своих границ для туристов из Украины.

При отмене рейсов SkyUp зачисляет деньги на баланс в личном кабинете пассажира на своем сайте. Их можно использовать на покупку билетов на другие маршруты авиакомпании. Если пассажир хочет вернуть деньги, то ему придется пройти длительную процедуру.