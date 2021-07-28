SkyUp наприкінці серпня запустить рейси з Києва в Париж і Ніццу

Українська авіакомпанія SkyUp з кінця серпня запустить рейси з Києва до Парижу та Ніцци.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Рейси Київ — Париж здійснюватимуться до аеропорту міста Бове, яке розташоване за 80 км від столиці Франції. З 20 серпня літаки за цим маршрутом літатимуть тричі на тиждень: по понеділках, середах і пʼятницях. Ціни на квитки стартують від 2,5 тисячі гривень.
Рейси Київ — Ніцца — Київ літатимуть двічі на тиждень: щочетверга та щонеділі з 19 серпня. Вартість квитків починається від 3,2 тисячі гривень.
- У квітні авіакомпанія SkyUp Airlines видалила із системи бронювання відразу 15 маршрутів з Києва та Львова в Європу. Усі ці напрямки компанія планувала запустити в літньому розкладі.
- У січні 2021 року SkyUp змінила правила перевезення ручної поклажі — її максимальну вагу збільшили з 7 до 9 кг. Водночас розміри сумки чи валізи, як і раніше, не повинні перевищувати 55х40х20 см.