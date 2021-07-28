SkyUp наприкінці серпня запустить рейси з Києва в Париж і Ніццу

Українська авіакомпанія SkyUp з кінця серпня запустить рейси з Києва до Парижу та Ніцци.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Рейси Київ — Париж здійснюватимуться до аеропорту міста Бове, яке розташоване за 80 км від столиці Франції. З 20 серпня літаки за цим маршрутом літатимуть тричі на тиждень: по понеділках, середах і пʼятницях. Ціни на квитки стартують від 2,5 тисячі гривень.

Рейси Київ — Ніцца — Київ літатимуть двічі на тиждень: щочетверга та щонеділі з 19 серпня. Вартість квитків починається від 3,2 тисячі гривень.