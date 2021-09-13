SkyUp запускає рейси з Києва в іспанську столицю Мадрид

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень — щопонеділка та щопʼятниці. Вильоти з Києва заплановані на ранок визначених днів.

Українська авіакомпанія SkyUp з 18 жовтня відкриває прямі рейси з Києва в іспанську столицю Мадрид.

За даними Міністерства закордонних справ України, громадяни України можуть подорожувати до Іспанії без необхідності надання довідок про вакцинацію або негативних результатів тестування на наявність COVID.

Однак перед вильотом в країну необхідно заповнити електронну анкету тут.

На основі цього генерується QR-код, який треба показувати представникам компанії перевізника перед посадкою на рейс, а також службам санітарного контролю в аеропорту Іспанії після прибуття.