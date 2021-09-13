SkyUp запускає рейси з Києва в іспанську столицю Мадрид

Українська авіакомпанія SkyUp з 18 жовтня відкриває прямі рейси з Києва в іспанську столицю Мадрид.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Рейси виконуватимуться двічі на тиждень — щопонеділка та щопʼятниці. Вильоти з Києва заплановані на ранок визначених днів.
Перші рейси стартують за спеціальними цінами:
- Київ — Мадрид від 534 грн;
- Мадрид — Київ від 828 грн.
Ціна за стандартний квиток:
- Київ — Мадрид від 2 108 грн;
- Мадрид — Київ від 2 402 грн.
За даними Міністерства закордонних справ України, громадяни України можуть подорожувати до Іспанії без необхідності надання довідок про вакцинацію або негативних результатів тестування на наявність COVID.
Однак перед вильотом в країну необхідно заповнити електронну анкету тут.
На основі цього генерується QR-код, який треба показувати представникам компанії перевізника перед посадкою на рейс, а також службам санітарного контролю в аеропорту Іспанії після прибуття.
- Із кінця серпня авіакомпанія SkyUp запустила рейси з Києва до Парижу та Ніцци.