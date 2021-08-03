SkyUp запускає три нові рейси до Саудівської Аравії

Українська авіакомпанія SkyUp запускає три рейси з Києва до Саудівської Аравії.
Про це повідомили у пресслужбі міжнародного аеропорту «Бориспіль».
«3 серпня о 19:10 перші пасажири SkyUp вирушили в подорож з «Борисполя» до Даммаму. Відтепер такі рейси доступні пасажирам щовівторка», — йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що з 4 серпня відкриваються рейси до Ер-Ріяду, а з 8 серпня — до Джидди.
- Саудівська авіакомпанія Flynas 11 червня запустила перший прямий рейс з Ер-Ріяду до Києва (аеропорт «Бориспіль»). Із 18 червня рейси між містами виконує новий лоукост Flynas щодня в обидві сторони.
- Про те, що Flynas заходить на український ринок в міністерстві повідомили 31 травня. Flynas — це провідний лоукост в Саудівській Аравії. Парк компанії налічує 30 літаків. За останні пʼять років Flynas щороку визнавали найкращим лоукостом Близького Сходу.
- Із кінця серпня авіакомпанія SkyUp запустить рейси з Києва до Парижу та Ніцци.