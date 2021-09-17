МОЗ дозволив комбінувати вакцини Pfizer та Moderna

Міністерство охорони здоровʼя України дозволило комбінувати вакцини від коронавірусу Pfizer та Moderna. Тобто, якщо перше щеплення зробили препаратом Moderna, друге — можна робити Pfizer та навпаки.

Про це йдеться у розʼясненні МОЗ, яке опублікували у пʼятницю, 17 вересня.

Інтервал між першою і другою дозами має становити 28 днів. МОЗ запевняє, що комбінування вакцин Moderna та Pfizer є безпечним та ефективним.