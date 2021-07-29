Маски будуть обовʼязковими до кінця року, а комбінувати вакцини можна лише за рішенням лікаря. Інтервʼю головного санлікаря Ігоря Кузіна «Українській правді» у шести тезах

В Україні офіційно зареєстрували 17 випадків захворювань на штам «Дельта» . Поки що лише у трьох регіонах ― на Закарпатті, Львівщині та в Києві. Більшість цих випадків ― завезені, зокрема з Росії та непідконтрольних Україні територій Луганщини й Донеччини. Однак є пацієнти, які заразились уже всередині країни.

ПЛР-системи для діагностування «Дельти» поки є тільки в Києві. Україна отримала їх минулого вівторка, 20 липня, — близько двох тисяч систем безплатно передала ВООЗ. Тест на «Дельту» роблять уже після ПЛР-тесту на коронавірус, результат отримують протягом шести годин. Наразі до столиці щотижня передають певну кількість тестів із зон аномальної захворюваності, від людей з дуже важким перебігом хвороби та від частини тих, хто повертається з-за кордону. Невдовзі уряд планує закупити такі тести та передати їх областям.

МОЗ сподівається до кінця літа зробити ще понад шість мільйонів щеплень, щоб повністю вакцинувати пʼять мільйонів людей. Хоч це майже вдвічі більше щеплень, ніж зроблено від початку літа, уряд покладається на розгортання мережі пунктів щеплення. Щодоби вакцинують 100—120 тисяч українців.

Комбінувати вакцини в Україні можна лише за направленням лікаря. А він може дозволити вколоти після однієї вакцини іншу, лише якщо перша доза істотно зашкодила здоров’ю або якщо такої ж вакцини в найближчих пунктах щеплення немає. Але комбінувати можна лише Moderna і Pfizer, або ж колоти їх як другу дозу після AstraZeneca. Колоти іншу вакцину, якщо першою дозою був препарат CoronaVac, не можна. У МОЗ завершують розробляти офіційні рекомендації щодо комбінування вакцин і незабаром їх оприлюднять.

Скасовувати обовʼязкове носіння медичних масок у публічних місцях МОЗ не планує, хоч спалаху захворюваності на ковід в Україні наразі немає. Цей крок розглядатимуть лише тоді, коли вакцинують більшість населення країни. Восени чи взимку цього ще не станеться.

Ідею надавати повністю вакцинованим людям привілеї ще розробляють. Найімовірніше, уряд зупиниться на варіанті індивідуального QR-коду, який показуватиме, що людина вакцинована або нещодавно перехворіла на COVID-19, має негативний результат ПЛР- чи антиген-тесту. Ці коди зможуть використовуватись як пропуск на певні публічні заходи чи у громадські місця. Однак треба врахувати й те, що частина українців не можуть вакцинуватись через медичні протипоказання. Як тут уникнути конфлікту з правами людини — урядовці поки міркують.