Маски будут обязательными до конца года, а комбинировать вакцины можно только по решению врача. Интервью главного санитарного врача Игоря Кузина «Украинской правде» в шести тезисах

В Украине официально зарегистрировали 17 случаев заболеваний штаммом «Дельта» . Пока только в трех регионах — на Закарпатье, во Львовской области и в Киеве. Большинство этих случаев — завезеннные, в частности из России и с неподконтрольных Украине территорий Луганской и Донецкой областей. Однако есть и пациенты, которые заразились уже внутри страны.

ПЦР-системы для диагностики «Дельты» пока есть только в Киеве. Украина получила их в прошлый вторник, 20 июля, — около двух тысяч систем бесплатно передала ВОЗ. Тест на «Дельту» делают уже после ПЦР-теста на коронавирус, результат получают в течение шести часов. Сейчас в столицу еженедельно передают определенное количество тестов из зон аномальной заболеваемости, от людей с очень тяжелым течением болезни и от части вернувшихся из-за границы. Вскоре правительство планирует закупить такие тесты и передать их в области.

Минздрав надеется до конца лета сделать еще более шести миллионов прививок, чтобы полностью вакцинировать пять миллионов человек. Хоть это почти вдвое больше прививок, чем сделано с начала лета, правительство полагается на развертывание пунктов массовой вакцинации. Сейчас их около двух тысяч, за сутки вакцинируют 100—120 тысяч украинцев.

Комбинировать вакцины в Украине можно только по направлению врача. А он может позволить уколоть после одной вакцины другую, только если первая доза существенно навредила здоровью или если такой же вакцины в ближайших пунктах прививки нет. Но комбинировать можно только Moderna и Pfizer или колоть их как вторую дозу после AstraZeneca. Колоть другую вакцину, если первой дозой был препарат CoronaVac, нельзя. В Минздраве завершают разрабатывать официальные рекомендации по комбинированию вакцин и скоро их обнародуют.

Отменять обязательное ношение медицинских масок в общественных местах Минздрав не планирует, хотя вспышки заболеваемости ковидом в Украине пока нет. Возможность отказаться от масок рассмотрят только после вакцинации большей части населения страны. Осенью или зимой этого не произойдет.

Идею предоставлять полностью вакцинированным людям привилегии пока разрабатывают. Скорее всего, правительство остановится на варианте индивидуального QR-кода, который будет показывать, что человек вакцинирован либо недавно переболел COVID-19, имеет отрицательный результат ПЦР- или антиген-теста. Эти коды могут использоваться как пропуск на определенные публичные мероприятия или в общественные места. Однако надо учесть и то, что часть украинцев не могут прививаться из-за медицинских противопоказаний. Как тут избежать конфликта с правами человека — чиновники пока думают.