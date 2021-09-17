Минздрав позволил комбинировать вакцины Pfizer и Moderna

Министерство здравоохранения Украины позволило комбинировать вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna. То есть если первую прививку сделали препаратом Moderna, вторую — можно делать Pfizer и наоборот.

Об этом говорится в разъяснении Минздрава, которое опубликовали в пятницу, 17 сентября.

Интервал между первой и второй дозами должен составлять 28 дней. Минздрав уверяет, что комбинирование вакцин Moderna и Pfizer является безопасным и эффективным.