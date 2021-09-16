США запровадили санкції проти п’яти членів «Аль-Каїди», які живуть у Туреччині

Сполучені Штати запровадили санкції відносно п’яти прибічників «Аль-Каїди» з Туреччини, що надають екстремістському угрупованню фінансові послуги та допомогу в організації поїздок.

Про це повідомило Міністерство фінансів США.

За словами директорки Управління з контролю за іноземними активами Андреа Ґакі, санкції «підкреслюють непохитну прихильність Сполучених Штатів боротьбі з фінансуванням «Аль-Каїди».

«Ми продовжимо працювати з нашими зарубіжними партнерами, зокрема Туреччиною, щоб викривати і руйнувати мережі фінансової підтримки «Аль-Каїди», — додала вона.

До санкційного списку потрапив юрист єгипетського походження Маджд Салім, якого вважають головним координатором деякої діяльності «Аль-Каїди» в Туреччині.

Туди ж потрапили Мухаммад Наср ад-Дін аль-Газлані, єгипетський фінансовий кур’єр, який здійснював грошові перекази в підтримку «Аль-Каїди», і турецькі громадяни Нуреттін Мусліхан, Себраіл Гузель і Сонер Гурлейен.

Санкції передбачають блокування активів на території США і заборону на проведення фінансових операцій.

Американські спецслужби зафіксували перші ознаки того, що бойовики «Аль-Каїди» почали повертатися до Афганістану. ЦРУ вважає, що впродовж років загроза цього терористичного угруповання для США може поновитися.