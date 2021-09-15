«Аль-Каїда» повертається до Афганістану. ЦРУ побоюється відновлення терористичної загрози для США

Американські спецслужби зафіксували перші ознаки того, що бойовики «Аль-Каїди» почали повертатися до Афганістану. ЦРУ вважає, що впродовж років загроза цього терористичного угруповання для США може поновитися.

Про це повідомляє Девід Коен, заступник директора Центрального розвідувального управління, якого цитує The Wall Street Journal.

«Ми вже починаємо відстежувати деякі ознаки потенційного пересування «Аль-Каїди» в Афганістан. Але це ще початок, і ми, очевидно, будемо дуже уважно відстежувати це», — зазначив Коен.