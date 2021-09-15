«Аль-Каида» возвращается в Афганистан. ЦРУ опасается возобновления террористической угрозы для США

Американские спецслужбы зафиксировали первые признаки того, что боевики «Аль-Каиды» начали возвращаться в Афганистан. ЦРУ считает, что с годами угроза этой террористической группировки для США может возобновиться.

Об этом сообщает Дэвид Коэн, заместитель директора Центрального разведывательного управления, которого цитирует The Wall Street Journal.

«Мы уже начинаем отслеживать некоторые признаки потенциального передвижения «Аль-Каиды» в Афганистане. Но это еще начало, и мы, очевидно, будем очень внимательно следить за этим», — отметил Коэн.